В.Гройсман провел экстренное совещание в Авдеевке из-за обострения ситуации в районе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел в Авдеевке экстренное совещание из-за обострения ситуации в районе. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент Игорь Меделян, передает УНН.
"Совещание закончилось совсем недавно, возглавлял его премьер-министр Украины Владимир Гройсман, кроме того присутствовали представители украинского правительства, руководители областной ВГА и Авдеевской ВГА", - сообщил корреспондент.
В.Гройсман дал команду всем службам города первым образом позаботиться о представителях социально незащищенных категорий. Кроме того обсуждался вопрос обеспечения горожан всем необходимым.
Напомним, сегодня из Авдеевки было вывезено 12 больных.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.