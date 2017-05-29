В.Гройсман провів дискусію щодо земельної реформи з урядовцями, парламентарями та аграріями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Народні депутати, урядовці, науковці та аграрії взяли участь у зустрічі, яку ініціював прем’єр-міністр України Володимир Гройсман для обговорення земельних питань. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України з фракції БПП, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак, передає УНН.
"Тиждень починається з земельної дискусії, яку ініціював прем'єр Володимир Гройсман на базі Кабміну. Учасники фермери, урядовці, депутати, агроасоціаціі, науковці, власники паїв. Більшість поки що проти, але вже з обережними нотками ЗА. Продовжуємо працювати далі”, - написав він.
Як повідомляв УНН, раніше про таку зустріч за ініціативою українського прем'єра Володимира Гройсмана повідомляв народний депутат України з фракції БПП, члена аграрного комітету ВР Леонід Козаченко. Також він прогнозував, що наступного пленарного тижня в парламенті буде зареєстрованій урядовий законопроект щодо запровадження земельної реформи.