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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В.Гройсман провел дискуссию по земельной реформе с чиновниками, парламентариями и аграриями

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Народные депутаты, чиновники, ученые и аграрии приняли участие во встрече, которую инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман для обсуждения земельных вопросов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины из фракции БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак, передает УНН.

В.Гройсман провел дискуссию по земельной реформе с чиновниками, парламентариями и аграриями

"Неделя начинается с земельного дискуссии, которую инициировал премьер Владимир Гройсман на базе Кабмина. Участники фермеры, члены правительства, депутаты, агроассоциации, ученые, владельцы паев. Большинство пока против, но уже с осторожными нотками ЗА. Продолжаем работать дальше", - написал он.

Как сообщал УНН, ранее о такой встрече по инициативе украинского премьера Владимира Гройсмана сообщал народный депутат Украины из фракции БПП, члена аграрного комитета ВР Леонид Козаченко. Также он прогнозировал, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет зарегистрирован правительственный законопроект о введении земельной реформы.

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