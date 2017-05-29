В.Гройсман провел дискуссию по земельной реформе с чиновниками, парламентариями и аграриями
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Народные депутаты, чиновники, ученые и аграрии приняли участие во встрече, которую инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман для обсуждения земельных вопросов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины из фракции БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак, передает УНН.
"Неделя начинается с земельного дискуссии, которую инициировал премьер Владимир Гройсман на базе Кабмина. Участники фермеры, члены правительства, депутаты, агроассоциации, ученые, владельцы паев. Большинство пока против, но уже с осторожными нотками ЗА. Продолжаем работать дальше", - написал он.
Как сообщал УНН, ранее о такой встрече по инициативе украинского премьера Владимира Гройсмана сообщал народный депутат Украины из фракции БПП, члена аграрного комитета ВР Леонид Козаченко. Также он прогнозировал, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет зарегистрирован правительственный законопроект о введении земельной реформы.