В.Гройсман провел дискуссию по земельной реформе с чиновниками, парламентариями и аграриями

"Неделя начинается с земельного дискуссии, которую инициировал премьер Владимир Гройсман на базе Кабмина. Участники фермеры, члены правительства, депутаты, агроассоциации, ученые, владельцы паев. Большинство пока против, но уже с осторожными нотками ЗА. Продолжаем работать дальше", - написал он.

Как сообщал УНН, ранее о такой встрече по инициативе украинского премьера Владимира Гройсмана сообщал народный депутат Украины из фракции БПП, члена аграрного комитета ВР Леонид Козаченко. Также он прогнозировал, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет зарегистрирован правительственный законопроект о введении земельной реформы.