В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом, скоріш за все, запрацює з 11 червня цього року. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.

"Так як ми бачимо календар, якщо не буде ніяких змін, то можливо говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

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