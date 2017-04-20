В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом, скоріш за все, запрацює з 11 червня цього року. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.
"Так як ми бачимо календар, якщо не буде ніяких змін, то можливо говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджений з 11 червня 2017 року", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.
Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.