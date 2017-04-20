В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, скорее всего, заработает с 11 июня этого года. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.
"Так как мы видим календарь, если не будет никаких изменений, то возможно говорить о том, что безвизовый режим может быть введен с 11 июня 2017 года", - отметил он.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.
Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украина в начале лета.