В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня

"Так как мы видим календарь, если не будет никаких изменений, то возможно говорить о том, что безвизовый режим может быть введен с 11 июня 2017 года", - отметил он.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украина в начале лета.