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В.Гройсман про візит до Авдіївки: маємо по-людськи підійти до кожного

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поділився світлинами та відео-звітом про всій робочий візиит до Авдіївки, передає УНН з посиланням на Facebook політика.

“Наше головне завдання — підтримати людей. Маємо по-людськи, з душею, підійти до кожної людини, до кожної родини, яка тут живе і допомогти,” — зазначив він.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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