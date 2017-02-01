В.Гройсман про візит до Авдіївки: маємо по-людськи підійти до кожного
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поділився світлинами та відео-звітом про всій робочий візиит до Авдіївки, передає УНН з посиланням на Facebook політика.
“Наше головне завдання — підтримати людей. Маємо по-людськи, з душею, підійти до кожної людини, до кожної родини, яка тут живе і допомогти,” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.