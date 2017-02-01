В.Гройсман о визите в Авдеевку: должны по-человечески подойти к каждому
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился фотографиями и видео-отчетом о своем рабочем визите в Авдеевку, передает УНН со ссылкой на Facebook политика.
"Наша главная задача - поддержать людей. Должны по-человечески, с душой, подойти к каждому человеку, к каждой семье, которая здесь живет и помочь ", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.