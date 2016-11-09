В.Гройсман привітав українців з Днем української мови та писемності

"Вітаю з Днем української мови та писемності, друзі! Пишаюсь тим, що маємо таку прекрасну державну мову!"

Зазначимо, 9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови.

За православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ “Про День української писемності та мови”.

В указі зазначено: “Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця”.