В.Гройсман привітав українців з Днем української мови та писемності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців з Днем української мови та писемності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю з Днем української мови та писемності, друзі! Пишаюсь тим, що маємо таку прекрасну державну мову!"
Зазначимо, 9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови.
За православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.
Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ “Про День української писемності та мови”.
В указі зазначено: “Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця”.