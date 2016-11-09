В.Гройсман поздравил украинцев с Днем украинского языка и письменности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем украинского языка и письменности. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поздравляю с Днем украинского языка и письменности, друзья! Горжусь тем, что имеем такой прекрасный государственный язык!"
Отметим, 9 ноября Украина отмечает День украинской письменности и языка.
По православному календарю - это день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Праздник установлен 9 ноября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал указ "О Дне украинской письменности и языка".
В указе говорится: "Установить в Украине День украинской письменности и языка, который отмечать ежегодно 9 ноября в день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца".