В.Гройсман привітав українців з Днем Соборності України

"Сьогодні - День Соборності України!

98 років тому цього дня на Софійській площі у Києві був урочисто проголошений Акт злуки. Українці ЗУНР та УНР об'єдналися під єдиним прапором. Відтоді 22 січня - національне свято. З кожним роком воно набуває все більше символізму, адже саме зараз нам як ніколи потрібно об'єднатися заради майбутнього, заради незалежної, вільної України.

Пам'ятаймо завжди, наша сила - у єдності", - написав В.Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні відзначається День Соборності України.