В.Гройсман привітав українців з Днем Соборності України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook привітав українців з Днем Соборності України, передає УНН.
"Сьогодні - День Соборності України!
98 років тому цього дня на Софійській площі у Києві був урочисто проголошений Акт злуки. Українці ЗУНР та УНР об'єдналися під єдиним прапором. Відтоді 22 січня - національне свято. З кожним роком воно набуває все більше символізму, адже саме зараз нам як ніколи потрібно об'єднатися заради майбутнього, заради незалежної, вільної України.
Пам'ятаймо завжди, наша сила - у єдності", - написав В.Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні відзначається День Соборності України.