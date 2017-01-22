В.Гройсман поздравил украинцев с Днем Соборности Украины

"Сегодня - День Соборности Украины!

98 лет назад в этот день на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения. Украинцы ЗУНР и УНР объединились под единым флагом. С тех пор 22 января - национальный праздник. С каждым годом он приобретает все больший символизм, ведь именно сейчас нам как никогда нужно объединиться ради будущего, ради независимой, свободной Украины.

Помните всегда, наша сила - в единстве", - написал В.Гройсман.

Напомним, сегодня отмечается День Соборности Украины.