В.Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід УЗ у підпорядкування уряду

"Уряд прийняв рішення, і я його підпишу, про підпорядкування "Української залізниці" уряду. Ви як Міністерство інфраструктури можете абсолютно повністю готувати нормативні акти, бути регулятором всієї інфраструктури країни. Більше того, ваш перший заступник є головою наглядової ради "Укрзалізниці", у вас є повний контроль над УЗ, і був, і залишається", - сказав В.Гройсман.

Він закликав міністра інфраструктури Володимира Омеляна не займатися чварами з головою правління компанії Войцехом Балчуном і пообіцяв зробити все, щоб УЗ розвивалася.