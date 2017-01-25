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В.Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід УЗ у підпорядкування уряду

В.Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід УЗ у підпорядкування уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід "Укрзалізниці" у підпорядкування уряду. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Уряд прийняв рішення, і я його підпишу, про підпорядкування "Української залізниці" уряду. Ви як Міністерство інфраструктури можете абсолютно повністю готувати нормативні акти, бути регулятором всієї інфраструктури країни. Більше того, ваш перший заступник є головою наглядової ради "Укрзалізниці", у вас є повний контроль над УЗ, і був, і залишається", - сказав В.Гройсман.

Він закликав міністра інфраструктури Володимира Омеляна не займатися чварами з головою правління компанії Войцехом Балчуном і пообіцяв зробити все, щоб УЗ розвивалася.

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