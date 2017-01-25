В.Гройсман пообещал подписать решение о переходе УЗ в подчинение правительства

"Правительство приняло решение, и я его подпишу, о подчинении "Украинские железные дороги" правительству. Вы как Министерство инфраструктуры можете абсолютно полностью готовить нормативные акты, быть регулятором всей инфраструктуры страны. Более того, ваш первый заместитель является председателем наблюдательного совета "Укрзализныци", у вас есть полный контроль над УЗ, и был, и остается", - сказал В.Гройсман.

Он призвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна не заниматься дрязгами с председателем правления компании Войцехом Балчуном и пообещал сделать все, чтобы УЗ развивалась.