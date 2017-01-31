В.Гройсман: понад 4 млн українців отримали підвищення заробітної плати з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку року року 4 млн українців отримають підвищення заробітної плати. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Сьогодні важливо констатувати факт, що людей, які отримують підвищення заробітної плати в Україні з 1 січня 2017 налічується понад 4 млн. Так, 1,55 млн — в бюджетній сфері, а решта в реальному секторі економіки,” — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ очікує зростання ВВП на рівні 2,8% цього року, 3% — у 2018 році
Як повідомляв УНН, реальна заробітна плата в Україні у грудні 2016 року порівняно із груднем 2015 року (за рік) збільшилася на 11,6%.
Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, держбюджетом виділено достатньо коштів для виплати бюджетникам мінімальної зарплати у розмірі 3200 гривень.