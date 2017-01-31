В.Гройсман: более 4 млн украинцев получили повышение заработной платы с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала года года 4 млн украинском получат повышение заработной платы. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Сегодня важно констатировать факт, что людей, которые получают повышение заработной платы в Украине с 1 января 2017 насчитывается более 4 млн. Так, 1550000 - в бюджетной сфере, а остальные в реальном секторе экономики", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ ожидает рост ВВП на уровне 2,8% в этом году, 3% - в 2018 году
Как сообщал УНН, реальная заработная плата в Украине в декабря 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года (за год) увеличилась на 11,6%.
Напомним, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, госбюджетом выделено достаточно средств для выплаты бюджетникам минимальной зарплаты в размере 3200 гривен.