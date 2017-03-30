В.Гройсман підтримав масштабну приватизацію держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за проведення в Україні масштабної публічної приватизації державних підприємств, які не мають стратегічного значення для держави, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Так, прем'єр підтримує проведення в Україні масштабної публічної приватизації державних підприємств, які не мають стратегічного значення для держави, оскільки при правильному підході саме роздержавлення дозволить залучити інвестиції і пришвидшити зростання економіки.
"Ми маємо 3,5 тис. держпідприємств у країні. Це абсурд. Ці підприємства у більшості своїй є або неефективні, або "годують" корупціонерів. Моя позиція наступна - ті, що не мають державного значення і важливості для держави, мають бути публічно продані - відкрито, конкурентно і ефективно. Вдалий, публічний продаж підприємств дасть можливість залучити в економіку інвестиції і пришвидшити економічне зростання. Результатом цього зростання скористається кожен громадянин України - від дитини до людини похилого віку, яка отримає можливість підвищеної пенсії", - наголосив прем'єр.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, курс на імпортозаміщення дозволить отримати національний продукт.