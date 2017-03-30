В.Гройсман поддержал масштабную приватизацию госпредприятий

Так, премьер поддерживает проведение в Украине масштабной публичной приватизации государственных предприятий, которые не имеют стратегического значения для государства, поскольку при правильном подходе именно разгосударствление позволит привлечь инвестиции и ускорить рост экономики.

"Мы 3,5 тыс. госпредприятий в стране. Это абсурд. Эти предприятия в большинстве своем являются либо неэффективны, либо "кормят "коррупционеров. Моя позиция следующая - те, которые не имеют государственного значения и важности для государства, должны быть публично проданы - открыто, конкурентно и эффективно. Удачная, публичная продажа предприятий позволит привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост. Результатом этого роста воспользуется каждый гражданин Украины - от ребенка до пожилого возраста, которая получит возможность повышен пенсии ", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсман, курс на импортозамещение позволит получить национальный продукт.