В.Гройсман переконаний, що "Євробачення-2017" пройде на найвищому рівні

ukru
15:09 • 52704 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 85197 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 130572 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 131702 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 142621 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 268089 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 300556 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 205598 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 215359 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 181524 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 160430 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 124107 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 73230 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 61467 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 57477 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 52580 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 268010 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 300488 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 227994 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 302145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 10346 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 57477 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 73230 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 124633 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 148670 перегляди
Актуальне
В.Гройсман переконаний, що "Євробачення-2017" пройде на найвищому рівні

В.Гройсман переконаний, що "Євробачення-2017" пройде на найвищому рівні

Київ • УНН

 • 8732 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок зустрівся з представниками Європейської мовної спілки для обговорення нагальних питань підготовки до пісенного конкурсу "Євробачення-2017" і висловив упевненість, що пісенний конкурс пройде на найвищому рівні, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

"Для нас є надзвичайно важливим проведення "Євробачення" в Україні. Ми почали достатньо предметно готуватися до конкурсу і надаємо цьому надзвичайно великого значення. Переконані, що він пройде на найвищому рівні. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб усі організаційні питання були вирішені на найвищому рівні, щоб усе було за правилами і принципами Спілки", - наголосив Володимир Гройсман на початку зустрічі.

Учасники зустрічі обговорили необхідні дії для забезпечення належної організації конкурсу, зокрема щодо пришвидшення тендерних процедур. Вони також торкнулися організаційних питань, пов'язаних зі створенням суспільного мовлення в Україні.

Представники Європейської мовної спілки привітали сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів щодо спрощення процедури тендерів для організації "Євробачення".

Вони також високо оцінили налаштованість Уряду сприяти у підготовці конкурсу.

"У нас багато досягнуто протягом останніх місяців. З першої зустрічі у будинку Уряду у мене склалися хороші стосунки з усіма задіяними сторонами, міністром культури. Ми завжди відчуваємо повну підтримку з усіх сторін", - зазначив виконавчий директор "Євробачення" від Європейської мовної спілки Йон Ола Санд.

Представники Європейської мовної спілки зауважили, що сьогодні було офіційно представлено логотип та гасло "Євробачення-2017", що вже отримали схвальні відгуки.

У свою чергу Прем'єр-міністр запевнив співрозмовників у готовності Уряду негайно приймати потрібні рішення. Він також наголосив, що передбачено необхідні кошти для фінансування проведення конкурсу.

Глава Уряду подякував представникам Європейської мовної спілки за візит до України та докладені зусилля для проведення пісенного конкурсу в Україні.

"Маємо з вами провести "Євробачення" на високому рівні. Я абсолютно налаштований на результат. Ці три місяці маємо провести так, щоб усе якісно підготувати", - наголосив В.Гройсман.

Нагадаємо, організатори представили слоган і логотип Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Tesla
$264.77
Brent
$72.78
Bitcoin
$84,197.20
S&P 500
$5,609.25
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,103.60
Ethereum
$1,885.15