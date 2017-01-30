В.Гройсман переконаний, що "Євробачення-2017" пройде на найвищому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок зустрівся з представниками Європейської мовної спілки для обговорення нагальних питань підготовки до пісенного конкурсу "Євробачення-2017" і висловив упевненість, що пісенний конкурс пройде на найвищому рівні, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
"Для нас є надзвичайно важливим проведення "Євробачення" в Україні. Ми почали достатньо предметно готуватися до конкурсу і надаємо цьому надзвичайно великого значення. Переконані, що він пройде на найвищому рівні. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб усі організаційні питання були вирішені на найвищому рівні, щоб усе було за правилами і принципами Спілки", - наголосив Володимир Гройсман на початку зустрічі.
Учасники зустрічі обговорили необхідні дії для забезпечення належної організації конкурсу, зокрема щодо пришвидшення тендерних процедур. Вони також торкнулися організаційних питань, пов'язаних зі створенням суспільного мовлення в Україні.
Представники Європейської мовної спілки привітали сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів щодо спрощення процедури тендерів для організації "Євробачення".
Вони також високо оцінили налаштованість Уряду сприяти у підготовці конкурсу.
"У нас багато досягнуто протягом останніх місяців. З першої зустрічі у будинку Уряду у мене склалися хороші стосунки з усіма задіяними сторонами, міністром культури. Ми завжди відчуваємо повну підтримку з усіх сторін", - зазначив виконавчий директор "Євробачення" від Європейської мовної спілки Йон Ола Санд.
Представники Європейської мовної спілки зауважили, що сьогодні було офіційно представлено логотип та гасло "Євробачення-2017", що вже отримали схвальні відгуки.
У свою чергу Прем'єр-міністр запевнив співрозмовників у готовності Уряду негайно приймати потрібні рішення. Він також наголосив, що передбачено необхідні кошти для фінансування проведення конкурсу.
Глава Уряду подякував представникам Європейської мовної спілки за візит до України та докладені зусилля для проведення пісенного конкурсу в Україні.
"Маємо з вами провести "Євробачення" на високому рівні. Я абсолютно налаштований на результат. Ці три місяці маємо провести так, щоб усе якісно підготувати", - наголосив В.Гройсман.
Нагадаємо, організатори представили слоган і логотип Євробачення-2017.