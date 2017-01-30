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В.Гройсман убежден, что "Евровидение-2017" пройдет на самом высоком уровне

В.Гройсман убежден, что "Евровидение-2017" пройдет на самом высоком уровне

Киев • УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник встретился с представителями Европейского вещательного союза для обсуждения насущных вопросов подготовки к песенному конкурсу "Евровидение-2017" и выразил уверенность, что песенный конкурс пройдет на самом высоком уровне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ .

"Для нас является чрезвычайно важным проведение "Евровидения" в Украине. Мы начали достаточно предметно готовиться к конкурсу и придаем этому очень большое значение. Уверены, что он пройдет на самом высоком уровне. Мы приложим все усилия для того, чтобы все организационные вопросы были решены на высоком уровне, чтобы все было по правилам и принципам Союза", - подчеркнул Владимир Гройсман в начале встречи.

Участники встречи обсудили необходимые действия для обеспечения надлежащей организации конкурса, в частности относительно ускорения тендерных процедур. Они также коснулись организационных вопросов, связанных с созданием общественного вещания в Украине.

Представители Европейского вещательного союза приветствовали сегодняшнее решение Кабинета Министров относительно упрощения процедуры тендеров для организации "Евровидения".

Они также высоко оценили настрой правительства содействовать в подготовке конкурса.

"У нас много достигнуто в течение последних месяцев. С первой встречи в доме правительства у меня сложились хорошие отношения со всеми задействованными сторонами, министром культуры. Мы всегда чувствуем полную поддержку со всех сторон", - отметил исполнительный директор "Евровидения" от Европейского вещательного союза Йон Ола Санд.

Представители Европейского вещательного союза отметили, что сегодня был официально представлен логотип и лозунг "Евровидение-2017", которые уже получили положительные отзывы.

В свою очередь премьер-министр заверил собеседников в готовности правительства немедленно принимать нужные решения. Он также отметил, что предусмотрены необходимые средства для финансирования проведения конкурса.

Глава Правительства поблагодарил представителей Европейского вещательного союза за визит в Украину и приложенные усилия для проведения песенного конкурса в Украине.

"Должны с вами провести "Евровидение" на высоком уровне. Я абсолютно настроен на результат. Эти три месяца должны провести так, чтобы все качественно подготовить", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, организаторы представили слоган и логотип Евровидение-2017.

Украинские Национальные Новости

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