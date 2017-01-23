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В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань

В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань

Київ • УНН

 • 10658 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман  впевнений, що в цьому році, в Україні буде створено службу фінансових розслідувань. Про це він сьогодні сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, пепедає кореспондент УНН.

"В цьому році ми створимо службу фінансових розслідувань. Заберемо повноваження податкової міліція, яка буде ліквідована, від СБУ, економічної служби Нацполіції. Вже є позиція міністра внутрішніх справ про те, що він готовий цю функцію передати. Це дуже добрий сигнал", - наголосив Голова уряду.

Також В.Гройсман зазначив, що Офіс залучення інвестицій монітритиме кожну область стосовно роботи бізнесу.

"Будемо розуміти, як відшкодовується ПДВ, які нараховані санкції, які є нетипові ситуації для того, щоб реагувати на те, щоб кожен такий випадок має бути ретельно вивчений", - уточнив він.

Як повідомляв УНН, Мінфін подав законопроект про фінансову поліцію до Кабміну.

Українські Національні Новини

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