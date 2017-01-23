В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань

"В цьому році ми створимо службу фінансових розслідувань. Заберемо повноваження податкової міліція, яка буде ліквідована, від СБУ, економічної служби Нацполіції. Вже є позиція міністра внутрішніх справ про те, що він готовий цю функцію передати. Це дуже добрий сигнал", - наголосив Голова уряду.

Також В.Гройсман зазначив, що Офіс залучення інвестицій монітритиме кожну область стосовно роботи бізнесу.

"Будемо розуміти, як відшкодовується ПДВ, які нараховані санкції, які є нетипові ситуації для того, щоб реагувати на те, щоб кожен такий випадок має бути ретельно вивчений", - уточнив він.

Як повідомляв УНН, Мінфін подав законопроект про фінансову поліцію до Кабміну.