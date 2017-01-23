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В.Гройсман убежден, что в этом году будет создана служба финансовых расследований

В.Гройсман убежден, что в этом году будет создана служба финансовых расследований

Киев • УНН

 • 10657 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в этом году в Украине будет создана служба финансовых расследований. Об этом он сказал во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, пепедае корреспондент УНН.

"В этом году мы создадим службу финансовых расследований. Заберем полномочия налоговой милиция, которая будет ликвидирована, от СБУ, экономической службы Нацполиции. Уже есть позиция министра внутренних дел о том, что он готов эту функцию передать. Это очень хороший сигнал", - отметил глава правительства.

Также В.Гройсман отметил, что Офис привлечения инвестиций будет мониторить каждую область по работе бизнеса.

"Будем понимать, как возмещается НДС, какие начислены санкции, какие есть нетипичные ситуации для того, чтобы реагировать на то, чтобы каждый такой случай должен быть тщательно изучен", - уточнил он.

Как сообщал УНН, Минфин подал законопроект о финансовой полиции в Кабмин .

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