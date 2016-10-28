В.Гройсман обговорив питання виконання Мінських домовленостей з головою Сенату Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з Головою Сенату Парламенту Франції Жераром Ларше. Сторони обговорили питання виконання Мінських домовленостей, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі. Прем’єр-міністр наголосив не недопустимості зняття санкцій з Російської Федерації до виконання нею взятих на себе у рамках Мінських угод зобов’язань.
“Росія і далі буде здійснювати агресію, і є тільки три питання: коли, яка країна, і який спосіб вони будуть застосовувати”, — зазначив В.Гройсман.
У свою чергу заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, яка також взяла участь у зустрічі, наголосила, що Росія розхитує ситуацію на європейському континенті.
Оксана Сироїд зауважила, що необхідно використовувати Мінські угоди як майданчик для подальших дискусій. Вона відзначила успіх реформи з децентралізації, зауваживши, що будь-які політичні рішення, що стосуються Донбасу, потребують виваженості.
“Я повністю підтримую усі ті речі, які відбуваються в питанні децентралізації і були започатковані Володимиром Гройсманом у той час, коли він був Головою Верховної Ради України. Але сьогодні будь-які політичні рішення стосовно Донбасу можуть призвести до легалізації окупантів на нашій землі,” — сказала вона.
Крім того, заступник Голови Парламенту зазначила, що Уряд Володимира Гройсмана має підтримку на шляху реформ.
“Ми підтримуємо Прем’єр-міністра у всіх рішеннях стосовно реформ в Україні,” — сказала О.Сироїд.