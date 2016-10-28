В.Гройсман обсудил вопросы выполнения Минских договоренностей с председателем Сената Франции

Владимир Гройсман проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе. Премьер-министр подчеркнул о недопустимости снятия санкций с Российской Федерации к выполнению ею взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств.

"Россия и дальше будет осуществлять агрессию, и есть только три вопроса: когда, какая страна, и каким образом они будут применять", - отметил В.Гройсман.

В свою очередь заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, которая также приняла участие во встрече, отметила, что Россия расшатывает ситуацию на европейском континенте.

Оксана Сыроид отметила, что необходимо использовать Минские соглашения как площадку для дальнейших дискуссий. Она отметила успех реформы по децентрализации, отметив, что любые политические решения, касающиеся Донбасса, требуют взвешенности.

"Я полностью поддерживаю все те вещи, которые происходят в вопросе децентрализации и были начаты Владимиром Гройсманом в то время, когда он был Председателем Верховной Рады Украины. Но сегодня любые политические решения по Донбассу могут привести к легализации оккупантов на нашей земле", - сказала она.

Кроме того, заместитель Председателя Парламента отметила, что правительство Владимира Гройсмана имеет поддержку на пути реформ.

"Мы поддерживаем Премьер-министра во всех решениях относительно реформ в Украине", - сказала О.Сыроид.