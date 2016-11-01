В.Гройсман обговорив із протестувальниками тарифи на ЖКГ та зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із учасниками акції протесту тарифи на житлово-комунальні послуги та можливості підвищення соціальних стандартів і заробітних плат. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Прем’єр-міністр наголосив, шо за 4-5 місяців після запровадження ринкової ціни на газ Україна наростила видобуток газу на 50 млн кубічних метрів. Наступного року більше півмільярда кубічних метрів українського газу буде закачано до сховищ.
“Це говорить про те, що ми будемо зменшувати закупівлю імпортного газу за валюту з-за кордону. За 3-5 років ми будемо енергонезалежною країною”, — підкреслив В.Гройсман.
В.Гройсман також зауважив, що Уряд не встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги — вони формуються місцевими теплокомуненерго.
“Механізму мораторію Уряду на підвищення тарифів немає. Тому що будь-який мораторій призводить до того, що те, що коштує 100 грн, ми продаємо за 50 — ми йдемо в збитки і руйнуємо країну”, — зазначив він.
Також В.Гройман наголосив, що галузь освіти — серед головних пріоритетів Уряду. У 2017 році передбачено збільшення заробітної плати вчителів на більше ніж 30% та збільшення видатків на стипендії на 0,6 млрд грн.
Прем’єр підкреслив, що збільшення заробітних плат і соціальних стандартів можливе лише відповідно до зростання економіки.
“Я вас запевняю, нічого не станеться, усе буде нормально. Я впевнений у тому, що ми робимо: ми робимо правильні речі. Усі ці компанії будуть приносити в Бюджет мільярди, і ці кошти з Бюджету будуть потрапляти вам, на зарплати. Але на це потрібен час”, — зазначив Прем’єр-міністр.