В.Гройсман обсудил с протестующими тарифы на ЖКХ и зарплаты

Премьер-министр подчеркнул, что за 4-5 месяцев после введения рыночной цены на газ Украина нарастила добычу газа на 50 млн кубометров. В следующем году более полумиллиарда кубических метров украинского газа будет закачано в хранилища.

"Это говорит о том, что мы будем уменьшать закупку импортного газа за валюту из-за рубежа. Через 3-5 лет мы будем энергонезависимой страной", - подчеркнул В.Гройсман.

В.Гройсман также отметил, что Правительство не устанавливает тарифы на жилищно-коммунальные услуги - они формируются местными теплокоммунэнерго.

"Механизма моратория правительства на повышение тарифов нет. Потому что любой мораторий приводит к тому, что то, что стоит 100 грн, мы продаем за 50 - мы идем в ущерб и разрушаем страну", - отметил он.

Также В.Гройман отметил, что отрасль образования - среди главных приоритетов правительства. В 2017 году предусмотрено увеличение заработной платы учителей на более чем 30% и увеличение расходов на стипендии на 0,6 млрд грн.

Премьер подчеркнул, что увеличение заработных плат и социальных стандартов возможно лишь в соответствии с ростом экономики.

"Я вас уверяю, ничего не случится, все будет нормально. Я уверен в том, что мы делаем: мы делаем правильные вещи. Все эти компании будут приносить в бюджет миллиарды, и эти средства с бюджета будут попадаться вам на зарплаты. Но на это нужно время", - отметил Премьер-министр.