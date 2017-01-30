В.Гройсман обговорив із главою МЗС Данії поглиблення співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном основні пріоритети поглиблення двосторонньої взаємодії та плани уряду щодо продовження реформ в Україні. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
“Завдання на найближчі декілька років — забезпечити економічне зростання, подальші реформи і зміни, які необхідні державі. Цей процес є дуже важливим для нашої країни”, — підкреслив В.Гройсман.
Прем’єр відзначив важливість підтримки Данією заходів уряду стосовно проведення реформ в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією та енергетики.
“Для нас співпраця і дружні стосунки з Данією є винятково важливими. Ми їх дуже цінуємо”, — наголосив глава українського уряду.
У свою чергу, міністр закордонних справ Данії повідомив, що данська сторона координуватиме проект підтримки боротьби з корупцією в Україні у рамках програми “Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу”.
Глава МЗС Данії також наголосив, що Королівство продовжує підтримку України, засуджуючи незаконну анексію Криму Росією та порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України.
А.Самуельсен також зауважив, що його візит до України є першим поза межі Європейського Союзу.
“Для нас, для Данії, дуже важливо підтримувати гарні стосунки і нарощувати якість взаємодії з Україною”, — зазначив він.
Окремо сторони торкнулися питання забезпечення енергетичної безпеки в Європі, зокрема у контексті будівництва газопроводу “Північний потік-2”.