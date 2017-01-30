В.Гройсман обсудил с главой МИД Дании углубление сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продлении реформ в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Задача на ближайшие несколько лет - обеспечить экономический рост, дальнейшие реформы и изменения, которые необходимы государству. Этот процесс очень важен для нашей страны", - подчеркнул В.Гройсман.
Премьер отметил важность поддержки Данией мер правительства по проведению реформ в Украине, в частности в сфере борьбы с коррупцией и энергетики.
"Для нас сотрудничество и дружеские отношения с Данией являются исключительно важными. Мы их очень ценим", - подчеркнул глава украинского правительства.
В свою очередь, министр иностранных дел Дании сообщил, что датская сторона будет координировать проект поддержки борьбы с коррупцией в Украине в рамках программы "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза".
Глава МИД Дании также подчеркнул, что Королевство продолжает поддержку Украины, осуждая незаконную аннексию Крыма Россией и нарушение ею территориальной целостности и суверенитета Украины.
А.Самуельсен также отметил, что его визит в Украину является первым за пределы Европейского Союза.
"Для нас, для Дании, очень важно поддерживать хорошие отношения и наращивать качество взаимодействия с Украиной", - отметил он.
Отдельно стороны коснулись вопроса обеспечения энергетической безопасности в Европе, в частности в контексте строительства газопровода "Северный поток-2".