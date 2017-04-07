В.Гройсман наполягає на ухваленні нового законодавства щодо приватизації цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на ухваленні нового законодавства щодо приватизації та на продажі неефективних активів держави. Про це під час засідання Форуму “Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики” заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я наполягаю на тому, що в 2017 році має стати нове законодавство в системі приватизації — продажу неефективно управляємого з боку держави майна. Яке б ми не робили управління, яку б ми не робили корпоратизацію, саме краще що ми можемо зробити, — це всі активи продати і залучити туди інвестиції, нові технології і дати новий поштовх для розвитку економіки”, — заявив В.Гройсман.
При цьому він додав, що до тих активів, які матимуть стратегічне значення “там має бути корпоратизація, ефективне управління, відповідна політика власності самої держави і весь комплекс державної власності має бути абсолютно переформатований”.