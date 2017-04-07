В.Гройсман настаивает на принятии нового законодательства о приватизации в этом году

“Я настаиваю на том, что в 2017 году должно стать новое законодательство в системе приватизации — продажи неэффективно управляемого со стороны государства имущества. Какое бы мы ни делали управления, какуб бы мы ни делали корпоратизацию, самое лучшее что мы можем сделать, — это все активы продать и привлечь туда инвестиции, новые технологии и дать новый толчок для развития экономики”, — заявил В.Гройсман.

При этом он добавил, что до тех активов, которые будут иметь стратегическое значение, “там должны быть корпоратизация, эффективное управление, соответствующая политика собственности самого государства и весь комплекс государственной собственности должен быть абсолютно переформатирован”.