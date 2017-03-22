В.Гройсман наголосив силовикам на необхідності припинити "кошмарити" бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на закритій зустрічі з силовиками просив їх контролювати, щоб у регіонах не "кошмарили" бізнес. Про це він повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"На минулому тижні я зустрічався з силовиками, це була наша закрита зустріч, на якій ми розмовляли про те, що фактично від кожної служби має іти дуже чіткий сигнал вниз: перестаньте кошмарити бізнес, створіть нормальні умови, підтримуйте білий, чесний бізнес. Зрозуміло, з тими, хто хто працює проти держави, з тими, хто ухиляється від сплати податків, тим, хто породжує якісь схеми, з ними треба жорстко діяти, але 99% підприємців, вони абсолютно добросовісні. Їх треба захищати, допомагати і не заважати, що саме головне", - сказав В.Гройсман.
За словами Прем'єра, створення Служби фінансових розслідувань стане одним із системних кроків, "які дозволять прибрати ті різноманітні перепони, які створюють відповідні служби економічного характеру".
Нагадаємо, уряд передасть на затвердження Ради реформ законопроект про службу фінрозслідувань.