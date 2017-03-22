В.Гройсман отметил силовикам на необходимость прекратить «кошмарить» бизнес

"На прошлой неделе я встречался с силовиками, это была наша закрытая встреча, на которой мы говорили о том, что фактически от каждой службы должен идти очень четкий сигнал вниз: перестаньте кошмарить бизнес, создайте нормальные условия, поддерживайте белый, честный бизнес. Разумеется, с теми, кто работает против государства, с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, с теми, кто порождает какие-то схемы, с ними надо жестко действовать, но 99% предпринимателей, они абсолютно добросовестные. Их надо защищать, помогать и не мешать, что самое главное ", - сказал В.Гройсман.

По словам премьера, создание Службы финансовых расследований станет одним из системных шагов, "которые позволят убрать те разнообразные преграды, которые создают соответствующие службы экономического характера".

Напомним, правительство передаст на утверждение Совета реформ законопроект о службе финрасследований .