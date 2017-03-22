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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман отметил силовикам на необходимость прекратить «кошмарить» бизнес

В.Гройсман отметил силовикам на необходимость прекратить «кошмарить» бизнес

Киев • УНН

 • 12381 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман на закрытой встрече с силовиками просил их контролировать, чтобы в регионах не "кошмарили" бизнес. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе я встречался с силовиками, это была наша закрытая встреча, на которой мы говорили о том, что фактически от каждой службы должен идти очень четкий сигнал вниз: перестаньте кошмарить бизнес, создайте нормальные условия, поддерживайте белый, честный бизнес. Разумеется, с теми, кто  работает против государства, с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, с теми, кто порождает какие-то схемы, с ними надо жестко действовать, но 99% предпринимателей, они абсолютно добросовестные. Их надо защищать, помогать и не мешать, что самое главное ", - сказал В.Гройсман.

По словам премьера, создание Службы финансовых расследований станет одним из системных шагов, "которые позволят убрать те разнообразные преграды, которые создают соответствующие службы экономического характера".

Напомним, правительство передаст на утверждение Совета реформ законопроект о службе финрасследований .

Украинские Национальные Новости

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