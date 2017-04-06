В.Гройсман наголосив на важливості синергії України з країнами Балтії щодо євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Синергія з країнами Балтії на шляху євроінтеграції України є надзвичайно важливою. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає УНН.
"Глибоко переконаний, що актуальність цього формату пояснюється високим і довірливим рівнем відносин з Балтійськими країнами. Переконаний, що рівень, який ми демонструємо, довіри і партнерства є запорукою поглиблення нашої співпраці. І ніхто, напевно, не відчуває так російську загрозу по відношенню до власного суверенітету, як наші з вами країни. І порядок денний наших сьогодні зустрічей полягає якраз в розгляді двох питань: питання російської агресії проти України, та ширше проти цінностей, проти міжнародного права, проти суверенітету. І питання нашої стратегічної мети України – євроінтеграції. Переконаний, що на цьому шляху синергія з країнами Балтії має важливе значення", - сказав він.
Нагадаємо, віце-спікер ВР І.Геращенко заявила, що Україна та НАТО мають більше зосередитись на протидії російській пропаганді.