В.Гройсман наголосив на необхідності створення українського пантеону в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на необхідності створення в столиці українського пантеону. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України”, — наголосив Прем’єр.
Нагадаємо, Національний пантеон запропонували розмістити у центрі столиці.
Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.