В.Гройсман отметил на необходимости создания украинского пантеона в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил на необходимости создания в столице украинского пантеона. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице Украины", - подчеркнул премьер.
Напомним, Национальный пантеон предложили разместить в центре столицы .
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся .