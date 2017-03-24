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В.Гройсман може стати новим керівником партії БПП - нардеп

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман може очолити партію БПП, не залишаючи роботу в уряді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Григорій Шверк.

"Закон не дозволяє В.Кличко бути керівником партії, тому, я так розумію, у якийсь час партія прийме рішення, хто буде керівником партії БПП замість нього", - сказав Г.Шверк.

За його словами, наразі це питання обговорюється.

"Я вважаю, що В.Гройсман може стати керівником партії, не йдучи у відставку, а залишаючись Прем'єр-міністром", - сказав Г.Шверк.

Він нагадав, що Прем'єр-міністр не є державним службовцем, тому це не заборонено законодавством.

"А Кличко, він мер - голова КМДА, тому він є держслужбовцем, а голова уряду не є держслужбовцем, тому закон не забороняє йому бути керівником партії", - уточнив нардеп.

Разом з тим, за його словами, наразі немає підстав відправляти уряд В.Гройсмана у відставку.

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