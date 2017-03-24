В.Гройсман может стать новым руководителем партии БПП - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может возглавить партию БПП, не оставляя работу в правительстве. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Григорий Шверк.
"Закон не позволяет В.Кличко быть руководителем партии, поэтому, я так понимаю, в какое-то время партия примет решение, кто будет руководителем партии БПП вместо него", - сказал Г.Шверк.
По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.
"Я считаю, что В.Гройсман может стать руководителем партии, не уходя в отставку, а оставаясь премьер-министром", - сказал Г.Шверк.
Он напомнил, что премьер-министр не является государственным служащим, поэтому это не запрещено законодательством.
"А Кличко, он мэр - глава КГГА, поэтому он является госслужащим, а глава правительства не является госслужащим, поэтому закон не запрещает ему быть руководителем партии", - уточнил нардеп.
Вместе с тем, по его словам, пока нет оснований отправлять правительство В.Гройсмана в отставку.