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В.Гройсман может стать новым руководителем партии БПП - нардеп

В.Гройсман может стать новым руководителем партии БПП - нардеп

Киев • УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может возглавить партию БПП, не оставляя работу в правительстве. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Григорий Шверк.

"Закон не позволяет В.Кличко быть руководителем партии, поэтому, я так понимаю, в какое-то время партия примет решение, кто будет руководителем партии БПП вместо него", - сказал Г.Шверк.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

"Я считаю, что В.Гройсман может стать руководителем партии, не уходя в отставку, а оставаясь премьер-министром", - сказал Г.Шверк.

Он напомнил, что премьер-министр не является государственным служащим, поэтому это не запрещено законодательством.

"А Кличко, он мэр - глава КГГА, поэтому он является госслужащим, а глава правительства не является госслужащим, поэтому закон не запрещает ему быть руководителем партии", - уточнил нардеп.

Вместе с тем, по его словам, пока нет оснований отправлять правительство В.Гройсмана в отставку.

Украинские Национальные Новости

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