В.Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройcман у Стамбулі відвідав технопарк Istanbul та зустрівся із керівництвом Асоціацій підприємств оборонного та аерокосмічного комплексу SAHA Istanbul, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Учасники переговорів обговорили можливості створення груп під розробку спільних проектів в окремих сферах.
В.Гройсман зауважив, що проведені зустрічі протягом його офіційного візиту до Турецької Республіки свідчать про значні перспективи розвитку співробітництва країн.
"Давайте 2017 рік зробимо роком конкретних проектів. Я буду усіляко це підтримувати, супроводжувати, і я би хотів, щоби у нас був спільний успіх. Тут я висловлюю позицію свою і Президента України", - підкреслив Прем’єр-міністр.
За його словами, Україна та Туреччина у поєднанні спільних можливостей є повністю самодостатніми, щоб в рамках двох країн виробляти спільний продукт.
За результатами зустрічі Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні на кшталт технопарку у Стамбулі, який розкриє увесь потенціал української науки і технологій.
У свою чергу, керівництво технопарку Istanbul висловило готовність виділити безкоштовне місце у технопарку в Стамбулі для одного університету та підприємства з України.
У технопарку Глава українського Уряду ознайомився із роботою компаній технопарку, зокрема Roketsan, оглянув роботу симулятора системи управління бойовим кораблем Yaltes та науково-технічної лабораторії-інкубатора для новостворених компаній.
Прем’єр-міністр високо оцінив підхід Турецької Республіки до формування технологічного парку, наукові розробки і практичне виробництво.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман домовився про реалізацію економічних проектів між Україною і Туреччиною.