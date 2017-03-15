В.Гройсман поручил изучить возможности создания технопарка в Украине

Участники переговоров обсудили возможности создания групп по разработке совместных проектов в отдельных сферах.

В.Гройсман отметил, что проведенные встречи в течение его официального визита в Турецкую Республику свидетельствуют о значительных перспективах развития сотрудничества стран.

"Давайте 2017 год сделаем годом конкретных проектов. Я буду всячески это поддерживать, сопровождать, и я бы хотел, чтобы у нас был общий успех. Здесь я выражаю позицию свою и Президента Украины", - подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, Украина и Турция в сочетании общих возможностей являются полностью самодостаточными, чтобы в рамках двух стран производить общий продукт.

По результатам встречи Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил изучить возможности создания технопарка в Украине вроде технопарка в Стамбуле, который раскроет весь потенциал украинской науки и технологий.

В свою очередь, руководство технопарка Istanbul выразило готовность выделить бесплатное место в технопарке в Стамбуле для одного университета и предприятия Украины.

В технопарке Глава украинского правительства ознакомился с работой компаний технопарка, в частности Roketsan, осмотрел работу симулятора системы управления боевым кораблем Yaltes и научно-технической лаборатории-инкубатора для вновь созданых компаний.

Премьер-министр высоко оценил подход Турецкой Республики к формированию технологического парка, научные разработки и практическое производство.

Как сообщал УНН, В.Гройсман договорился о реализации экономических проектов между Украиной и Турцией.