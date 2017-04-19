В.Гройсман доручив службам приготуватися допомагати українцям на початку дії "безвізу" з ЄС

“Нам треба, коли він буде запроваджений, цей безвізовий режим, організувати належним чином роботу всіх служб — прикордонних служб, консульств наших, посольств для того, щоб для кожного громадянина ми боролись за його права. Це дуже важливо, щоб люди не залишались сам на сам і, якщо потрібно, тоді мають бути такі представники цих служб, можливо, в пунктах перетину, де, можливо, створити міжвідомчі групи на кордонах для того, щоб вони опрацьовували можливо якісь технічні питання, які потрібно буде врегулювати. Я просив би, щоб ви теж над цим подумали і готувались”, — сказав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у Європейському Союзі скоріше за все підпишуть надання Україні безвізового режиму до 18 травня.