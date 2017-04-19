В.Гройсман поручил службам приготовиться помогать украинцам в начале действия "безвиза" с ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37276 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101346 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154433 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115589 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116025 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112265 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153083 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Гройсман поручил службам приготовиться помогать украинцам в начале действия "безвиза" с ЕС

В.Гройсман поручил службам приготовиться помогать украинцам в начале действия "безвиза" с ЕС

Киев  •  УНН

 • 7550 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. К моменту введения безвизового режима для Украины пограничные службы, консульства и посольства, а также другие причастные к этому структуры, должны быть готовы оказывать консультативную помощь украинцам. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Нам надо, когда он будет введен, этот безвизовый режим, организовать должным образом работу всех служб - пограничных служб, консульств наших, посольств для того, чтобы для каждого гражданина мы боролись за его права. Это очень важно, чтобы люди не оставались один на один и, если нужно, тогда должны быть такие представители этих служб, возможно, в пунктах пересечения, где, возможно, создать межведомственные группы на границах для того, чтобы они обрабатывали возможно какие-то технические вопросы, которые нужно будет урегулировать. Я просил бы, чтобы вы тоже над этим подумали и готовились", - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Европейском Союзе скорее всего подпишут предоставления Украине безвизового режима до 18 мая.

Украинские Национальные Новости

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