В.Гройсман поручил службам приготовиться помогать украинцам в начале действия "безвиза" с ЕС

"Нам надо, когда он будет введен, этот безвизовый режим, организовать должным образом работу всех служб - пограничных служб, консульств наших, посольств для того, чтобы для каждого гражданина мы боролись за его права. Это очень важно, чтобы люди не оставались один на один и, если нужно, тогда должны быть такие представители этих служб, возможно, в пунктах пересечения, где, возможно, создать межведомственные группы на границах для того, чтобы они обрабатывали возможно какие-то технические вопросы, которые нужно будет урегулировать. Я просил бы, чтобы вы тоже над этим подумали и готовились", - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Европейском Союзе скорее всего подпишут предоставления Украине безвизового режима до 18 мая.