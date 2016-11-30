В.Гройсман доручив міністерствам надати пропозиції підтримки людей з інвалідністю до 14 грудня

“Я доручаю всім міністерствам, які з цим пов’язані, прошу профільного віце-прем’єра з соціальної політики скоординувати цю роботу, щоби всі міністерства надали узгоджені пропозиції щодо виконання завдань Конвенції ОНН й інших нормативних документів, щоб ми дуже чітко визначили як конкретно ми будемо підтримувати людей з особливими потребами”, — сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що 14 грудня відбудеться засідання уряду, на якому буде розглянуте питання стосовно підтримки людей з інвалідністю.

За словами В.Гройсмана, всі керівники центральних органів влади мають проаналізувати рівень виконання рішень, пов’язаних з підтримкою людей з інвалідністю, а також внести свої пропозиції стосовно цього.