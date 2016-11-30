В.Гройсман поручил министерствам предоставить предложения поддержки людей с инвалидностью до 14 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил всем министерствам предоставить предложения по поддержке людей с инвалидностью до 14 декабря, когда состоится очередное заседание правительства. Такое поручение он дал сегодня во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я поручаю всем министерствам, которые с этим связаны, прошу профильного вице-премьера по социальной политике скоординировать эту работу, чтобы все министерства предоставили согласованные предложения по выполнению задач Конвенции ОНН и других нормативных документов, чтобы мы очень четко определили как конкретно мы будем поддерживать людей с особыми потребностями ", - сказал он.
Премьер-министр отметил, что 14 декабря состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос относительно поддержки людей с инвалидностью.
По словам В.Гройсмана, все руководители центральных органов власти должны проанализировать уровень выполнения решений, связанных с поддержкой людей с инвалидностью, а также внести свои предложения по этому поводу.