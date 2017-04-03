В.Гройсман доручив до кінця дня вирішити питання продажу квитків на Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав до кінця дня вирішити питання щодо продажу квитків на Євробачення. Таке доручення він зробив під час засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу Євробачення, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За інформацією прес-служби уряду, Прем’єр-міністр закликав до кінця дня вирішити проблему щодо продажу квитків та інформування про його етапи.
"Доступність білетів і пояснення, що коли продається має бути, обов'язково", - наголосив він.
Як зазначили у КМУ, учасники засідання обговорили стан підготовки до конкурсу, зокрема щодо готовності головної арени - Міжнародного виставкового центру, міста Києва, ситуації щодо продажу квитків на події конкурсу, а також проблемні питання, що потребують вирішення.
Нагадаємо, станом на 24 лютого, на пісенний конкурс Євробачення-2017, фінал якого відбудеться в Києві, продано 14,951 тис. квитків.