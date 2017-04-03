В.Гройсман поручил до конца дня решить вопрос продажи билетов на Евровидение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал до конца дня решить вопрос о продаже билетов на Евровидение. Такое поручение он сделал во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса Евровидение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По информации пресс-службы правительства, Премьер-министр призвал до конца дня решить проблему по продаже билетов и информирования о ее этапах.
"Доступность билетов и объяснения, что и когда продается должно быть обязательно", - подчеркнул он.
Как отметили в КМУ, участники заседания обсудили состояние подготовки к конкурсу, в частности о готовности главной арены - Международного выставочного центра, города Киева, ситуацию о продаже билетов на события конкурса, а также проблемные вопросы, требующие решения.
Напомним, на 24 февраля, на песенный конкурс Евровидение-2017, финал которого состоится в Киеве, продано 14,951 тыс. билетов.