В.Гройсман допустив збільшення оборонного бюджету України вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Бюджет України, що направляється на потреби армії та забезпечення питань оборони й безпеки, який сьогодні становить біля 130 млрд грн, може бути збільшений вдвічі за умов сталого економічного розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Я хочу підкреслити, ми маємо сьогодні 130 млрд бюджету українських військ, безпеки й оборони. Але найкращим буде збільшення оборонного бюджету нашої країни вдвічі. А це можна зробити тоді, коли у нас буде розвинута економіка", - зазначив він.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що у травні уряд розпочне дискусії з ВР щодо пенсійної та земельної реформ та приватизації.