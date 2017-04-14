В.Гройсман допустив збільшення оборонного бюджету України вдвічі

"Я хочу підкреслити, ми маємо сьогодні 130 млрд бюджету українських військ, безпеки й оборони. Але найкращим буде збільшення оборонного бюджету нашої країни вдвічі. А це можна зробити тоді, коли у нас буде розвинута економіка", - зазначив він.

Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що у травні уряд розпочне дискусії з ВР щодо пенсійної та земельної реформ та приватизації.