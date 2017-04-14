В.Гройсман допустил увеличение оборонного бюджета Украины вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бюджет Украины, направляемый на нужды армии и обеспечение обороны и безопасности, который сегодня составляет около 130 млрд грн, может быть увеличен вдвое в условиях устойчивого экономического развития. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Я хочу подчеркнуть, мы сегодня 130 млрд бюджета украинских войск, безопасности и обороны. Но лучшим будет увеличение оборонного бюджета нашей страны вдвое. А это можно сделать тогда, когда у нас будет развитая экономика", - отметил он.
Напомним, В.Гройсман заявил, что в мае правительство начнет дискуссии по ВР по пенсионной и земельной реформах и приватизации.