В.Гройсман допустил увеличение оборонного бюджета Украины вдвое

"Я хочу подчеркнуть, мы сегодня 130 млрд бюджета украинских войск, безопасности и обороны. Но лучшим будет увеличение оборонного бюджета нашей страны вдвое. А это можно сделать тогда, когда у нас будет развитая экономика", - отметил он.

Напомним, В.Гройсман заявил, что в мае правительство начнет дискуссии по ВР по пенсионной и земельной реформах и приватизации.