В.Гройсман допустил увеличение оборонного бюджета Украины вдвое

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 15848 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 94515 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173054 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116062 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106383 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107437 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В.Гройсман допустил увеличение оборонного бюджета Украины вдвое

В.Гройсман допустил увеличение оборонного бюджета Украины вдвое

Киев  •  УНН

 • 11969 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бюджет Украины, направляемый на нужды армии и обеспечение обороны и безопасности, который сегодня составляет около 130 млрд грн, может быть увеличен вдвое в условиях устойчивого экономического развития. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Я хочу подчеркнуть, мы сегодня 130 млрд бюджета украинских войск, безопасности и обороны. Но лучшим будет увеличение оборонного бюджета нашей страны вдвое. А это можно сделать тогда, когда у нас будет развитая экономика", - отметил он.

Напомним, В.Гройсман заявил, что в мае правительство начнет дискуссии по ВР по пенсионной и земельной реформах и приватизации.

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