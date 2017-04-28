В.Гройсман анонсував початок пошуку радників для приватизації держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство з питань економічного розвитку спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України напрацювали пакет законодавчих змін, необхідних для початку процесу приватизації державних підприємств. Про це під час зустрічі з керівництвом Американської торгової палати заявив Премєр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
"В.Гройсман повідомив, що Мінекономрозвитку за сприяння Секретаріату Кабінету Міністрів вже напрацювали необхідний пакет законодавчих змін, а невдовзі розпочнеться процес пошуку радників для продажу великих держактивів“,- повідомив В.Гройсман.
Прем’єр також пообіцяв, що компроміс у суспільстві в питанні проведення земельної реформи буде знайдений. За його словами, це ж стосується і процесу приватизації.
Він також додав, що головними пріоритетами роботи уряду залишаються впровадження пенсійної та земельної реформ, проведення масштабної приватизації та проведення секторальних реформ в галузях охорони здоров’я та освіти.
“Ми також працюємо над створенням індустріальних парків, оскільки налаштовані на те, щоб відходити від сировинного типу економіки, створювати виробництва в Україні. Хоча я розумію, що для цього треба створювати умови”, — заявив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, Кабміну у травні розпочне дискусії з ВР щодо пенсійної, земельної реформ та приватизації.