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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман анонсировал начало поиска советников для приватизации госпредприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство по вопросам экономического развития совместно с Секретариатом Кабинета Министров Украины разработали пакет законодательных изменений, необходимых для начала процесса приватизации государственных предприятий. Об этом во время встречи с руководством Американской торговой палаты заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

В.Гройсман анонсировал начало поиска советников для приватизации госпредприятий

"В.Гройсман сообщил, что Минэкономразвития при содействии Секретариата Кабинета Министров уже наработали необходимый пакет законодательных изменений, а вскоре начнется процесс поиска советников для продажи крупных госактивов", - сообщил В.Гройсман.

Премьер также пообещал, что компромисс в обществе в вопросе проведения земельной реформы будет найден. По его словам, это касается и процесса приватизации.

Он также добавил, что главными приоритетами работы правительства остаются внедрения пенсионной и земельной реформ, проведение масштабной приватизации и проведения секторальных реформ в области здравоохранения и образования.

"Мы также работаем над созданием индустриальных парков, поскольку настроены на то, чтобы отходить от сырьевого типа экономики, создавать производства в Украине. Хотя я понимаю, что для этого надо создавать условия", - заявил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, по словам В.ГРОЙСМАН, Кабмина в мае начнет дискуссии по ВР по пенсионной, земельной реформ и приватизации.

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