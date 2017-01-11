В.Гройсман: 400 тис. українців отримують 949 грн пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На сьогодні 400 тисяч українців отримують пенсію у розмірі 949 гривень. Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“У нас 400 тисяч громадян країни сьогодні, на даний момент, отримують пенсію 949 грн, в тому числі частина з цих людей отримувала заробітну плату в конвертах”, — заявив В.Гройсман.
За його словами, завдання уряду — недопустити виплати заробітної плати в конвертах. Прем’єр підкреслив, що на цьому має бути сконцентрована влада на місцях.