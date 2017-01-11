В.Гройсман: 400 тыс. украинцев получают 949 грн пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На сегодня 400 тыс. украинцев получают пенсию в размере 949 гривен. Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"У нас 400 тыс. граждан страны сегодня, сейчас, получают пенсию 949 грн, в том числе часть из этих людей получали заработную плату в конвертах", - заявил В.Гройсман.
По его словам, задача правительства - не допустить выплаты заработной платы в конвертах. Премьер подчеркнул, что на этом должна быть сконцентрирована власть на местах.